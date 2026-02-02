AD
Sports News

Schreiner University Wins 2026 ACUI Lower Midwest Conference Championships

todayFebruary 2, 2026

Doubles Skeet
 1st Place Champion — Wes Roddie (Gold)
 2nd Place — Cash Hicks (Silver)
1st Place Team — Doubles Skeet (Gold) Wes Roddie, Cash Hicks, Jack Sikes, Harrison Oberg, Nick Welch

Doubles Trap
1st Place Champion — Tyler Cassara (Gold)
1st Place Ladies Champion — Sidney Coffin (Gold)
1st Place Team — Doubles Trap (Gold) Tyler Cassara, Sidney Coffin, Julian Garcia, Wes Roddie, Nick Welch

American Trap
 1st Place Champion — Tyler Cassara (Gold)
 2nd Place Ladies — Sidney Coffin (Silver)
 3rd Place — Jay Friesenhahn (Silver)
 2nd Place Team — American Trap (Silver) Tyler Cassara, Jay Friesenhahn, Sidney Coffin, Jack Sikes, Harrison Oberg

American Skeet
 3rd Place Team — American Skeet (Bronze) Jack Sikes, Wes Roddie, Julian Garcia, Connor Johnson, Cash Hicks

Super Sporting
 3rd Place — Jack Sikes (Bronze)
 2nd Place Team — Super Sporting Clays (Silver) Jack Sikes, Brandon Martin, Jacob Klinko, Jay Friesenhahn. Tyler Cassara, Nick Welch

High Overall (HOA)
 2nd Place High Overall — Jack Sikes (Silver)
 3rd Place Team — High Overall

Written by: Schreiner University

