Schreiner University Wins 2026 ACUI Lower Midwest Conference Championships

Doubles Skeet
1st Place Champion — Wes Roddie (Gold)
2nd Place — Cash Hicks (Silver)
1st Place Team — Doubles Skeet (Gold) Wes Roddie, Cash Hicks, Jack Sikes, Harrison Oberg, Nick Welch
Doubles Trap
1st Place Champion — Tyler Cassara (Gold)
1st Place Ladies Champion — Sidney Coffin (Gold)
1st Place Team — Doubles Trap (Gold) Tyler Cassara, Sidney Coffin, Julian Garcia, Wes Roddie, Nick Welch
American Trap
1st Place Champion — Tyler Cassara (Gold)
2nd Place Ladies — Sidney Coffin (Silver)
3rd Place — Jay Friesenhahn (Silver)
2nd Place Team — American Trap (Silver) Tyler Cassara, Jay Friesenhahn, Sidney Coffin, Jack Sikes, Harrison Oberg
American Skeet
3rd Place Team — American Skeet (Bronze) Jack Sikes, Wes Roddie, Julian Garcia, Connor Johnson, Cash Hicks
Super Sporting
3rd Place — Jack Sikes (Bronze)
2nd Place Team — Super Sporting Clays (Silver) Jack Sikes, Brandon Martin, Jacob Klinko, Jay Friesenhahn. Tyler Cassara, Nick Welch
High Overall (HOA)
2nd Place High Overall — Jack Sikes (Silver)
3rd Place Team — High Overall
