Scoreboard roundup — 1/11/26

todayJanuary 12, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Bills 27, Jaguars 24
49ers 23, Eagles 19
Chargers 3, Patriots 16

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pelicans 118, Magic 128
Nets 98, Grizzlies 103
76ers 115, Raptors 116
Knicks 123, Trail Blazers 114
Spurs 103, Timberwolves 104
Heat 112, Thunder 124
Bucks 104, Nuggets 108
Wizards 93, Suns 112
Hawks 124, Warriors 111
Rockets 98, Kings 111

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Devils 3, Jets 4
Penguins 0, Bruins 1
Capitals 2, Predators 3
Blue Jackets 3, Mammoth 2
Golden Knights 7, Sharks 2

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

AD

Written by: ABC News

Similar posts

Sports News

Men’s Basketball Holds Off Centenary for Conference Win

The Schreiner University men's basketball team picked up a hard-fought conference victory, defeating Centenary 68–65 on Sunday afternoon at Stephens Family Arena. The Mountaineers battled through a tight first half, trailing 33–32 at the break before responding with a strong second-half effort. Schreiner outscored Centenary 36–32 after halftime, using interior […]

todayJanuary 11, 2026

