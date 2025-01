Scoreboard roundup — 1/12/25

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Broncos 7, Bills 31

Packers 10, Eagles 22

Commanders 23, Buccaneers 20

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Bucks 106, Knicks 140

Nuggets 112, Mavericks 101

Kings 124, Bulls 119

Pelicans 119, Celtics 120

Pacers 108, Cavaliers 93

76ers 99, Magic 104

Thunder 136, Wizards 95

Nets 111, Jazz 112

Hornets 113, Suns 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Kraken 2, Red Wings 6

Stars 2, Senators 3

Lightning 5, Penguins 2

Ducks 3, Hurricanes 2

Wild 1, Golden Knights 4