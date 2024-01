Scoreboard roundup — 1/18/24

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Chicago 116, Toronto 110

New York 113, Washington 109

Oklahoma City 134, Utah 129

Minnesota 118, Memphis 103

Indiana 126 Sacramento 121

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Buffalo 3, Chicago 0

Philadelphia 5, Dallas 1

Washington 5, St. Louis 2

Tampa Bay 7, Minnesota 3

Boston 5, Colorado 2

Ottawa 6, Montreal 2

Edmonton 4, Seattle 2

Toronto 4, Calgary 3

Vegas 5, NY Rangers 1

Vancouver 2, Arizona 1

Nashville 2, Los Angeles 1

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

South Florida 74, Memphis 73

Illinois 88, Michigan 73

FAU 86, Wichita St. 77