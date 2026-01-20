AD
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Go to album
  • cover play_arrow

    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

  • cover play_arrow

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

  • cover play_arrow

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

  • cover play_arrow

    KERV 1230 AM

  • cover play_arrow

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

  • cover play_arrow

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 1/19/26

todayJanuary 20, 2026

Background
share close
AD

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 112, Hawks 110
Thunder 136, Cavaliers 104
Clippers 110, Wizards 106
Mavericks 114, Knicks 97
Jazz 110, Spurs 123
Pacers 104, 76ers 113
Suns 126, Nets 117
Celtics 103, Pistons 104
Heat 112, Warriors 135

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 1, Hurricanes 2
Capitals 2, Avalanche 5
Penguins 6, Kraken 3
Sharks 4, Panthers 1
Wild 6, Maple Leafs 3
Flyers 2, Golden Knights 1
Jets 0, Blackhawks 2
Devils 2, Flames 1
Islanders 4, Canucks 3
Rangers 3, Ducks 5

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

AD

Written by: ABC News

Rate it

Similar posts

Sports News

Schreiner University Announces Hannah Thrasher as Inaugural Beach Volleyball Head Coach

Schreiner University proudly announces the appointment of Hannah Thrasher as the Head Coach of the newly established Beach Volleyball program, further demonstrating the university's commitment to expanding athletic opportunities and fostering student development. Thrasher, who previously served as an assistant coach for Schreiner's indoor volleyball team, brings enthusiasm, continuity, and […]

todayJanuary 19, 2026

AD
0%