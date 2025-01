iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Pistons 114, Hawks 104

Suns 108, Nets 84

Timberwolves 115, Mavericks 114

Cavaliers 108, Rockets 109

Hornets 120, Grizzlies 132

Jazz 114, Thunder 123

Warriors 117, Kings 123

Celtics 117, Clippers 113

Bucks, Pelicans (POSTPONED)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Bruins 1, Devils 5

Blue Jackets 5, Maple Leafs 1

Jets 3, Avalanche 2

Panthers 1, Kings 2