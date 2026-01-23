AD
Sports News

Scoreboard roundup — 1/22/26

todayJanuary 23, 2026

AD

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hornets 124, Magic 97
Rockets 122, 76ers 128
Nuggets 107, Wizards 97
Warriors 115, Mavericks 123
Bulls 120, Timberwolves 115
Spurs 126, Jazz 109
Lakers 104, Clippers 112
Heat 110, Trail Blazers 127

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 3, Bruins 4
Sabres 4, Canadiens 2
Blackhawks 4, Hurricanes 3
Stars 0, Blue Jackets 1
Senators 3, Predators 5
Panthers 2, Jets 1
Penguins 6, Oilers 2
Red Wings 3, Wild 4

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

AD

Written by: ABC News

