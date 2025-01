iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Lakers 104, 76ers 118

Rockets 100, Hawks 96

Jazz 103, Warriors 114

Bucks 112, Trail Blazers 125

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Bruins 2, Sabres 7

Jets 4, Canadiens 1

Blackhawks 4, Lightning 1

Hurricanes 4, Rangers 0

Avalanche 2, Islanders 5

Capitals 3, Flames 1

Stars 4, Golden Knights 3

Ducks 6, Kraken 4