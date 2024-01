Scoreboard roundup — 1/29/24

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

New York 113, Charlotte 92

Cleveland 118, LA Clippers 108

Boston 118, New Orleans 112

Brooklyn 147, Utah 114

Phoenix 118, Miami 105

Sacramento 103, Memphis 94

Minnesota 107, Oklahoma City 101

Washington 118, San Antonio 113

Houston 135, LA Lakers 119

Dallas 131, Orlando 129

Denver 113, Milwaukee 107

Portland 130, Philadelphia 104

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Ottawa 4, Nashville 3 (OT)

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Houston 76, Texas 72

Duke 77, Virginia Tech 67