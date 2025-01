Scoreboard roundup — 1/29/25

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Nets 104, Hornets 83

Pistons 119, Pacers 133

Raptors 106, Wizards 82

Bulls 100, Celtics 122

Cavaliers 126, Heat 106

Nuggets 112, Knicks 122

Kings 104, 76ers 117

Mavericks 137, Pelicans 136

Clippers 128, Spurs 116

Timberwolves 121, Suns 113

Thunder 109, Warriors 116

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Wilds, 3, Maple Leafs 1

Kings 0, Panthers 3

Flyers 0, Devils 5

Canucks 3, Predators 1

Penguins 3, Utah Hockey Club 2