Sports News

Scoreboard roundup — 1/6/26

todayJanuary 7, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canucks 3, Sabres 5
Avalanche 2, Lightning 4
Ducks 2, Flyers 5
Stars 3, Hurricanes 6
Devils 0, Islanders 9
Panthers 1, Maple Leafs 4
Golden Knights 4, Jets 3
Predators 2, Oilers 6
Blue Jackets 2, Sharks 5
Bruins 4, Kraken 7

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 120, Pacers 116
Magic 112, Wizards 120
Spurs 105, Grizzlies 106
Heat 94, Timberwolves 122
Lakers 111, Pelicans 103
Mavericks 100, Kings 98

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

Sports News

Mountaineers Go 2-1 In Conway

Mountaineers go 2-1 in Conway Conway, Ark. — Schreiner University Women's Volleyball battled through a competitive weekend at Grove Gymnasium, earning a thrilling five-set victory over Hendrix before falling just short in another five-set match against Austin College. The Mountaineers opened the weekend with a 3–0 sweep over Dallas (25–14, […]

todayJanuary 6, 2026

Sports News

Mountaineers Excel in Colorado Postal Weekend

Mountaineers Excel in Colorado Postal Weekend: Personal Records and Season Highs Kerrville, TX — October 27, 2025 The Schreiner University Mountaineer Rifle Team turned in another strong weekend of performances in Colorado, competing in postal matches hosted at two premier venues — the U.S. Air Force Academy on Saturday and […]

todayJanuary 6, 2026

