Scoreboard roundup — 1/7/24

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Cleveland 117, San Antonio 115

Portland 134, Brooklyn 127

New Orleans 133, Sacramento 100

Orlando 117, Atlanta 110

Dallas 115, Minnesota 108

Denver 131, Detroit 114

Memphis 121, Phoenix 115

Toronto 133, Golden State 118

LA Lakers 106, LA Clippers 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Washington 4, Los Angeles 3

Chicago 4, Calgary 3

Winnipeg 6, Arizona 2

Detroit 3, Anaheim 2

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Cincinnati 31, Cleveland 14

Detroit 30, Minnesota 20

NY Jets 17, New England 3

New Orleans 48, Atlanta 17

Tampa Bay 9, Carolina 0

Tennessee 28, Jacksonville 20

Dallas 38, Washington 10

Green Bay 17, Chicago 9

Kansas City 13, LA Chargers 12

LA Rams 21, San Francisco 20

Las Vegas 27, Denver 14

NY Giants 27, Philadelphia 10

Seattle 21, Arizona 20

Buffalo 21, Miami 14

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Memphis 62, SMU 59