Sports News

Scoreboard roundup — 10/19/25

todayOctober 20, 2025

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 2, Blue Jays 6 (ALCS – Game 6, Series tied 3-3)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canucks 4, Capitals 3
Oilers 2, Red Wings 4
Ducks 1, Blackhawks 2
Bruins 2, Mammoth 3

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Rams 35, Jaguars 7
Saints 14, Bears 26
Dolphins 6, Browns 31
Patriots 31, Titans 13
Raiders 0, Chiefs 31
Eagles 28, Vikings 22
Panthers 13, Jets 6
Giants 32, Broncos 33
Colts 38, Chargers 24
Commanders 22, Cowboys 44
Packers 27, Cardinals 23
Falcons 10, 49ers 20

Sports News

Schreiner University Football Earns Historic First Victory

Schreiner University Football Earns Historic First Victory HOUSTON, Texas — September 13, 2025 – The Schreiner University Mountaineers made history Saturday night, winning their first-ever 4-year college football game in program history with a 59–34 road victory over Westgate Christian University. Backed by a huge Schreiner fan contingent that made the 4.5-hour trip […]

todayOctober 19, 2025

Sports News

Mountaineers Sweep Concordia in SCAC Road Victory

AUSTIN, Texas — Schreiner Volleyball continued its strong conference play with a dominant 3–0 sweep (25–14, 25–16, 25–16) over Concordia University Texas on Saturday afternoon at the Deb & Don Christian Fieldhouse. The Mountaineers' offense was firing on all cylinders, hitting an impressive .324 as a team. Giana Hilliard led […]

todayOctober 19, 2025

