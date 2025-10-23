AD
Sports News

Scoreboard roundup — 10/22/25

todayOctober 23, 2025

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 1, Devils 4
Red Wings 2, Sabres 4
Canadiens 2, Flames 1

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 111, Knicks 119
Nets 117, Hornets 136
Heat 121, Magic 125
Raptors 138, Hawks 118
76ers 117, Celtics 116
Pistons 111, Bulls 115
Pelicans 122, Grizzlies 128
Wizards 120, Bucks 133
Clippers 108, Jazz 129
Spurs 125, Mavericks 92
Kings 116, Suns 120
Timberwolves 118, Trail Blazers 114

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

