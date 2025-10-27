Scoreboard roundup — 10/26/25

Sports News

Schreiner Sweeps McMurry in Home, Conference Opener KERRVILLE, Texas – Schreiner Volleyball made a statement in its home and Southern Collegiate Athletic Conference opener, sweeping McMurry 3–0 (25-15, 25-17, 28-26) on Saturday afternoon inside Stephens Family Arena. The win pushed the Mountaineers to 8-3 overall and 1-0 in SCAC play. […]