    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

  • cover play_arrow

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

  • cover play_arrow

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

  • cover play_arrow

    KERV 1230 AM

  • cover play_arrow

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

  • cover play_arrow

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 10/8/25

todayOctober 9, 2025

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 3, Tigers 9 (ALDS – Game 4, Series tied 2-2)
Blue Jays 5, Yankees 2 (ALDS – Game 4, TOR wins series 3-1)
Brewers 3, Cubs 4 (NLDS – Game 3, MIL leads series 2-1)
Phillies 8, Dodgers 2 (NLDS – Game 3, LAD lead series 2-1)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 2, Maple Leafs 5
Bruins 3, Capitals 1
Flames 4, Oilers 3
Kings 6, Golden Knights 5

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Aces 90, Mercury (WNBA FINALS – Game 3, LV leads series 3-0)

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

Sports News

Mountaineers Power Past Texas Lutheran, 49–28, Behind Balanced Attack

Ponce throws three TDs, Lora lead ground game as defense holds TLU to 82 rushing yards SEGUIN, Texas — October 6, 2025 — Schreiner University Football earned its second straight road victory Monday night, defeating Texas Lutheran University, 49–28, in a hard-fought matchup that showcased the Mountaineers' most complete team performance […]

todayOctober 7, 2025

