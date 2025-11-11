AD
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Go to album
  • cover play_arrow

    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

  • cover play_arrow

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

  • cover play_arrow

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

  • cover play_arrow

    KERV 1230 AM

  • cover play_arrow

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

  • cover play_arrow

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 11/10/25

todayNovember 11, 2025

Background
share close
AD

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Islanders 3, Devils 2
Predators 3, Rangers 6
Blue Jackets 4, Oilers 5
Panthers 3, Golden Knights 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Lakers 121, Hornets 111
Wizards 135, Pistons 137
Trail Blazers 112, Magic 115
Cavaliers 138, Heat 140
Spurs 121, Bulls 117
Bucks 116, Mavericks 114
Pelicans 98, Suns 121
Timberwolves 120, Jazz 113
Hawks 105, Clippers 102

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Eagles 10, Packers 7

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

AD

Written by: ABC News

Rate it

Similar posts

Sports News

Women’s Soccer Falls Late to Austin College, 2–1

Schreiner Women's Soccer Falls Late to Austin College, 2–1 KERRVILLE, Texas – The Schreiner University women's soccer team battled through a hard-fought match on Sunday afternoon but fell just short in a 2–1 loss to Austin College at Mountaineer Soccer Field. After a scoreless first half, Austin struck first in […]

todayNovember 10, 2025

Sports News

Men’s Soccer Falls in Tight Match to Austin College, 2–1

Schreiner Men's Soccer Falls in Tight Match to Austin College, 2–1 KERRVILLE, Texas – The Schreiner University men's soccer team battled hard on Sunday afternoon but came up short in a 2–1 loss to Austin College at Mountaineer Soccer Field. The Kangaroos struck first in the 18th minute when Max […]

todayNovember 10, 2025

AD
0%