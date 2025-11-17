AD
Scoreboard roundup — 11/16/25

todayNovember 17, 2025



(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Commanders 13, Dolphins 16
Panthers 30, Falcons 27
Buccaneers 32, Bills 44
Texans 16, Titans 13
Bears 19, Vikings 17
Packers 27, Giants 20
Bengals 12, Steelers 34
Chargers 6, Jaguars 35
Seahawks 19, Rams 21
49ers 41, Cardinals 22
Ravens 23, Browns 16
Chiefs 19, Broncos 22
Lions 9, Eagles 16

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Clippers 118, Celtics 121
Kings 110, Spurs 123
Nets 129, Wizards 106
Magic 113, Rockets 117
Warriors 124, Pelicans 106
Trail Blazers 133, Mavericks 138
Hawks 124, Suns 122
Bulls 147, Jazz 150

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Predators 0, Penguins 4
Canucks 6, Lightning 2
Golden Knights 2, Wild 3
Red Wings 2, Rangers 1
Islanders 1, Avalanche 4

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.



Written by: ABC News

Similar posts

Sports News

Cross Country Sets Record At DBU Old Glory Meet

The Mountaineer Men's and Women's Cross Country Team traveled to Fort Worth to compete at the DBU Old Glory Gallop. The men's team raced the 8k distance.  On a very crowded field, the Mountaineers weee able to set 6 new personal records lead by Jr. Sean Dansby finishing with a […]

todayNovember 17, 2025

Sports News

Mountaineers Fall Late on the Road to Hendrix

CONWAY, Ark. — The Schreiner University women's soccer team dropped a tough 1-0 decision to Hendrix College on Friday evening. The Mountaineers held strong defensively for most of the match before the Warriors broke through in the 88th minute with the game's lone goal. Schreiner limited Hendrix to just five […]

todayNovember 17, 2025


