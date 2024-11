Scoreboard roundup — 11/18/24

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Bulls 122, Pistons 112

76ers 89, Heat 106

Wizards 106, Knicks 134

Pacers 119, Raptors 130

Rockets 100, Bucks 101

Magic 109, Suns 99

Hawks 109, Kings 108

Warriors 99, Clippers 102

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Blue Jackets 5, Bruins 1

Avalanche 3, Flyers 2

Oilers 0, Canadiens 3

Ducks 4, Stars 2

Capitals 6, Utah Hockey Club 2

Red Wings 4, Sharks 5

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Texans 34, Cowboys 10