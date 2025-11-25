AD
Sports News

Scoreboard roundup — 11/24/25

todayNovember 25, 2025

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 0, Lightning 3
Red Wings 3, Devils 4
Blues 2, Rangers 3
Blue Jackets 1, Capitals 5
Panthers 8, Predators 3
Golden Knights 1, Mammoth 5
Senators 1, Kings 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pistons 122, Pacers 117
Cavaliers 99, Raptors 110
Knicks 113, Nets 100
Mavericks 102, Heat 106
Nuggets 125, Grizzlies 115
Trail Blazers 115, Bucks 103
Bulls 130, Pelicans 143
Rockets 114, Suns 92
Jazz 117, Warriors 134
Timberwolves 112, Kings 117

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Panthers 9, 49ers 20

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Sports News

Schreiner Men’s Tennis Competes at ITA Southwest Regional Tournament

Schreiner Men's Tennis Competes at ITA Southwest Regional Tournament The Schreiner University Men's Tennis team competed at the ITA Southwest Regional Tournament held October 2–5, earning several strong performances across both singles and doubles play. In singles action, Mason Thomas advanced to the semifinals after defeating his first-round opponent 7-5, […]

todayNovember 24, 2025

Sports News

Schreiner Women’s Tennis Competes at ITA Southwest Regional Tournament

Schreiner Women's Tennis Competes at ITA Southwest Regional Tournament The Schreiner University Women's Tennis team competed at the ITA Southwest Regional Tournament held September 25-28, earning several strong performances across both singles and doubles play. In singles action, Mackenzie Griffin opened the tournament with a first-round win over Austin College […]

todayNovember 24, 2025

