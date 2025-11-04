AD
Sports News

Scoreboard roundup — 11/3/25

todayNovember 4, 2025

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 3, Maple Leafs 4
Oilers 2, Blues 3
Canucks 5, Predators 4
Blackhawks 1, Kraken 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Timberwolves 125, Nets 109
Bucks 117, Pacers 115
Jazz 105, Celtics 103
Wizards 102, Knicks 119
Mavericks 102, Rockets 110
Pistons 114, Grizzlies 106
Kings 124, Nuggets 130
Lakers 123, Trail Blazers 115
Heat 120, Clippers 119

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Cardinals 27, Cowboys 17

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Schreiner Secures 2–0 Victory Over Centenary

Schreiner Secures 2–0 Victory Over Centenary KERRVILLE, Texas — Schreiner Women's Soccer earned its first conference win of the season with a 2–0 shutout over Centenary (LA) on Sunday afternoon. The Mountaineers struck early when Aspen Ulibarri netted her second goal of the season in the 14th minute, finishing off […]

todayNovember 3, 2025

Sports News

Schreiner Rolls Past Centenary in 4–0 Shutout

Schreiner Rolls Past Centenary in 4–0 Shutout KERRVILLE, Texas — Schreiner Men's Soccer delivered a dominant performance Sunday afternoon, defeating Centenary (LA) 4–0 at Mountaineer Soccer Field to notch its first conference win of the season. The Mountaineers wasted no time, with Cameron Armer scoring twice in the opening half […]

todayNovember 3, 2025

