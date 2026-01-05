Scoreboard roundup — 11/30/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
49ers 26, Browns 8
Jaguars 25, Titans 3
Texans 20, Colts 16
Saints 17, Dolphins 21
Falcons 24, Jets 27
Cardinals 17, Buccaneers 20
Rams 28, Panthers 31
Vikings 0, Seahawks 26
Bills 26, Steelers 7
Raiders 14, Chargers 31
Broncos 27, Commanders 26
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Rockets 129, Jazz 101
Celtics 117, Cavaliers 115
Raptors 94, Knicks 116
Hawks 142, 76ers 134
Thunder 123, Trail Blazers 115
Spurs 112, Timberwolves 125
Grizzlies 115, Kings 107
Pelicans 121, Lakers 133
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Capitals 4, Islanders 1
Ducks 3, Blackhawks 5
Flames 0, Hurricanes 1
Senators 1, Stars 6
