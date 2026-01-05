AD
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Go to album
  • cover play_arrow

    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

  • cover play_arrow

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

  • cover play_arrow

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

  • cover play_arrow

    KERV 1230 AM

  • cover play_arrow

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

  • cover play_arrow

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 11/30/25

todayJanuary 5, 2026

Background
share close
AD

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
49ers 26, Browns 8
Jaguars 25, Titans 3
Texans 20, Colts 16
Saints 17, Dolphins 21
Falcons 24, Jets 27
Cardinals 17, Buccaneers 20
Rams 28, Panthers 31
Vikings 0, Seahawks 26
Bills 26, Steelers 7
Raiders 14, Chargers 31
Broncos 27, Commanders 26

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Rockets 129, Jazz 101
Celtics 117, Cavaliers 115
Raptors 94, Knicks 116
Hawks 142, 76ers 134
Thunder 123, Trail Blazers 115
Spurs 112, Timberwolves 125
Grizzlies 115, Kings 107
Pelicans 121, Lakers 133

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Capitals 4, Islanders 1
Ducks 3, Blackhawks 5
Flames 0, Hurricanes 1
Senators 1, Stars 6

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

AD

Written by: ABC News

Rate it

Similar posts

Sports News

Mountaineers Edge Dallas 1–0 for Key Conference Win

KERRVILLE, Texas — The Schreiner University women's soccer team earned a hard-fought 1–0 victory over the University of Dallas on Friday afternoon at Mountaineer Field. After a scoreless first half, the Mountaineers found the breakthrough in the 60th minute when Hailey Rogers netted her first goal of the season, assisted […]

todayJanuary 2, 2026

AD
0%