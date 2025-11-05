AD
Scoreboard roundup — 11/4/25

todayNovember 5, 2025

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Mammoth 2, Sabres 1
Bruins 4, Islanders 3
Hurricanes 3, Rangers 0
Oilers 3, Stars 4
Predators 2, Wild 3
Lightning 2, Avalanche 3
Red Wings 0, Golden Knights 1
Panthers 3, Ducks 7
Jets 0, Kings 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 100, Raptors 128
Magic 112, Hawks 127
76ers 111, Bulls 113
Hornets 112, Pelicans 116
Suns 107, Warriors 118
Thunder 126, Clippers 107

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

Schreiner Partners With Influxer For NIL Oppurtunities

KERRVILLE - Schreiner University announced Tuesday that it has partnered with Influxer to become the first official Name, Image, and Likeness (NIL) partner of Mountaineer Athletics. nfluxer, founded in Dallas, Texas, in 2022, was established to empower student-athletes by connecting them with the resources needed to succeed in the evolving NIL […]

todayNovember 4, 2025

