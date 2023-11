Scoreboard roundup — 11/5/23

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Phoenix 120, Detroit 106

Toronto 123, San Antonio 116 (OT)

Cleveland 115, Golden State 104

Dallas 124, Charlotte 118

Memphis 112, Portland 100

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

New Jersey 4, Chicago 2

Anaheim 4, Vegas 2

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Kansas City 21, Miami 14

Final Baltimore 37, Seattle 3

Cleveland 27, Arizona 0

Green Bay 20, LA Rams 3

Houston 39, Tampa Bay 37

Minnesota 31, Atlanta 28

New Orleans 24, Chicago 17

Washington 20, New England 17

Final Indianapolis 27 Carolina 13

Las Vegas 30, NY Giants 6

Philadelphia 28, Dallas 23

Cincinnati 24, Buffalo 18

MAJOR LEAGUE SOCCER

Sporting Kansas City 2, St Louis City 1

Los Angeles FC 1, Vancouver 0