AD
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Go to album
  • cover play_arrow

    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

  • cover play_arrow

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

  • cover play_arrow

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

  • cover play_arrow

    KERV 1230 AM

  • cover play_arrow

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

  • cover play_arrow

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 11/5/25

todayNovember 6, 2025

Background
share close
AD

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Mammoth 3, Maple Leafs 5
Blues 1, Capitals 6
Blue Jackets 1, Flames 5
Blackhawks 5, Canucks 2
Sharks 6, Kraken 1

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 121, Cavaliers 132
Jazz 103, Pistons 114
Nets 112, Pacers 103
Wizards 107, Celtics 136
Timberwolves 114, Knicks 137
Rockets 124, Grizzlies 109
Pelicans 101, Mavericks 99
Heat 112, Nuggets 122
Spurs 116, Lakers 118
Thunder 119, Trail Blazers 121
Warriors 116, Kings 121

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

AD

Written by: ABC News

Rate it

Similar posts

Sports News

Mountaineers Sweep Southwestern on the Road

GEORGETOWN, Texas — Schreiner volleyball delivered one of its most complete performances of the season, sweeping Southwestern (25-23, 25-23, 25-22) on Wednesday night at the Corbin J. Robertson Center. The Mountaineers (11-3, 3-0 SCAC) hit .292 as a team and used a dominant blocking presence (10.0 team blocks) to stifle […]

todayNovember 5, 2025

Sports News

Schreiner Partners With Influxer For NIL Opportunities

KERRVILLE - Schreiner University announced Tuesday that it has partnered with Influxer to become the first official Name, Image, and Likeness (NIL) partner of Mountaineer Athletics. Influxer, founded in Dallas, Texas, in 2022, was established to empower student-athletes by connecting them with the resources needed to succeed in the evolving NIL […]

todayNovember 5, 2025

AD
0%