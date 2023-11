Scoreboard roundup — 11/6/23

AD

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Golden State 120, Detroit 109

Indiana 152, San Antonio 111

Philadelphia 146, Washington 128

Dallas 117, Orlando 102

New York 111, L.A. Clippers 97

Miami 108, LA Lakers 107

Milwaukee 129, Brooklyn 125

Chicago 130, Utah 113

Houston 122, Sacramento 97

Oklahoma City 126, Atlanta 117

Minnesota 114, Boston 109 (OT)

Denver 134, New Orleans 116

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Florida 5, Columbus 4 (OT)

Toronto 6, Tampa Bay 5 (OT)

Boston 3, Dallas 2

Vancouver 6, Edmonton 2

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

LA Chargers 27, NY Jets 6

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Kansas 99, NC Central 56

Duke 92, Dartmouth 54

Purdue 98, Samford 45

James Madison 79, Michigan St. 76

Marquette 92, N. Illinois 70

UConn 95, N. Arizona 52

Houston 84, Louisiana-Monroe 31

Tennessee 80, Tennessee Tech 42

Arizona 122, Morgan St. 59

Miami 101, NJIT 60

Arkansas 93, Alcorn St. 59

Texas A&M 78, Texas A&M Commerce 46

Kentucky 86, New Mexico St. 46

San Diego St. 83, Cal St.-Fullerton 57

Texas 88, Incarnate Word 56

North Carolina 86, Radford 70

Southern Cal 82, Kansas St. 69

Villanova 90, American 63

Saint Mary’s (Cal.) 107, CS Stanislaus 28

Alabama 105, Morehead St. 73

Illinois 80, E. Illinois 52

MAJOR LEAGUE SOCCER

Real Salt Lake 1, Houston 1 (Real Salt Lake advances 5-4 on penalty kicks)