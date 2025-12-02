AD
Sports News

Scoreboard roundup — 12/1/25

December 2, 2025

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 5, Devils 3
Penguins 5, Flyers 1
Jets 1, Sabres 5
Ducks 4, Blues 1
Mammoth 3, Sharks 6

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 98, Pistons 99
Cavaliers 135, Pacers 119
Bucks 126, Wizards 129
Hornets 103, Nets 116
Clippers 123, Heat 140
Bulls 120, Magic 125
Mavericks 131, Nuggets 121
Rockets 125, Jazz 133
Suns 125, Lakers 108

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Giants 15, Patriots 33

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

Sports News

Mountaineers Dominate Dallas in 5–0 Victory

KERRVILLE, Texas — The Schreiner University men's soccer team delivered an emphatic 5–0 win over the University of Dallas on Friday evening at Mountaineer Soccer Field. The Mountaineers wasted no time getting on the board as Edwin Quijada scored in the 5th minute off an assist from Brayan Plascencia. Cameron […]

November 28, 2025

