Scoreboard roundup — 12/14/23

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

LA Clippers 121, Golden State 113

Boston 116, Cleveland 107

Chicago 124, Miami 116

Minnesota 119, Dallas 101

Denver 124, Brooklyn 101

Utah 122, Portland 114

Sacramento 128, Oklahoma City 123

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Columbus 6 Toronto 5 (OT)

Philadelphia 4 Washington 3 (SO)

Carolina 2, Detroit 1

St. Louis 4, Ottawa 2

Minnesota 3 Calgary 2 (SO)

Tampa Bay 7, Edmonton 4

Seattle 7, Chicago 1

Vancouver 4, Florida 0

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Las Vegas 63, LA Chargers 21

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Marquette 84, St. Thomas (MN) 79

Wisconsin 75, Jacksonville St. 60