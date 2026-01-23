Scoreboard roundup — 12/18/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Rams 37, Seahawks 38
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 126, Hornets 133
Knicks 114, Pacers 113
Heat 106, Nets 95
Clippers 101, Thunder 122
Wizards 94, Spurs 119
Raptors 111, Bucks 105
Rockets 128, Pelicans 133
Pistons 114, Mavericks 116
Magic 115, Nuggets 126
Warriors 98, Suns 99
Lakers 143, Jazz 135
Kings 133, Trail Blazers 134
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Oilers 3, Bruins 1
Blackhawks 1, Canadiens 4
Penguins 0, Senators 4
Kings 2, Lightning 1
Maple Leafs 0, Capitals 4
Wild 5, Blue Jackets 2
Flyers 3, Sabres 5
Rangers 2, Blues 1
Kraken 2, Flames 4
Stars 5, Sharks 3
