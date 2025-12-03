AD
Sports News

Scoreboard roundup — 12/2/25

todayDecember 3, 2025

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Senators 5, Canadiens 2
Bruins 4, Red Wings 5
Lightning 1, Islanders 2
Stars 2, Rangers 3
Maple Leafs 4, Panthers 1
Flames 1, Predators 5
Canucks 1, Avalanche 3
Wild 1, Oilers 0
Blackhawks 3, Golden Knights 4
Capitals 3, Kings 1

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 102, 76ers 121
Trail Blazers 118, Raptors 121
Knicks 117, Celtics 123
Timberwolves 149, Pelicans 142
Grizzlies 124, Warriors 124
Thunder 124, Warriors 112

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

