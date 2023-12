Scoreboard roundup — 12/21/23

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Utah 119, Detroit 111

New Orleans 123, Cleveland 104

Chicago 114, San Antonio 95

Oklahoma City 134, LA Clippers 115

Memphis 116, Indiana 103

Milwaukee 118, Orlando 114

Minnesota 118, LA Lakers 111

Washington 118, Portland 117

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Arizona 5 San Jose 2

Buffalo 9, Toronto 3

St. Louis 4, Florida 1

Washington 3, Columbus 2 (OT)

Nashville 4, Philadelphia 2

Tampa Bay 5, Vegas 4

Pittsburgh 2, Carolina 1 (SO)

Edmonton 6, New Jersey 3

Dallas 4, Vancouver 3 (OT)

Minnesota 4, Montreal 3 (OT)

Colorado 6, Ottawa 4

Calgary 3, Anaheim 0

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

LA Rams 30, New Orleans 22

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Purdue 100, Jacksonville 57

Houston 72, Texas St. 37

Tennessee 65, Tarleton St. 46

Kentucky 95, Louisville 76