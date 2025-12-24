AD
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Go to album
  • cover play_arrow

    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

  • cover play_arrow

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

  • cover play_arrow

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

  • cover play_arrow

    KERV 1230 AM

  • cover play_arrow

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

  • cover play_arrow

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 12/23/25

todayDecember 24, 2025

Background
share close
AD

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 109, Hornets 126
Nets 114, 76ers 106
Bulls 126, Hawks 123
Pelicans 118, Cavaliers 141
Bucks 111, Pacers 94
Raptors 112, Heat 91
Nuggets 130, Mavericks 131
Knicks 104, Timberwolves 115
Thunder 110, Spurs 130
Lakers 108, Suns 132
Grizzlies 137, Jazz 128
Magic 110, Trail Blazers 106
Pistons 136, Kings 127
Rockets 108, Clippers 128

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 3, Maple. Leafs 6
Stars 3, Red Wings 4
Rangers 7, Capitals 3
Canadiens 6, Bruins 2
Sabres 3, Senators 2
Devils 1, Islanders 2
Panthers 5, Hurricanes 2
Predators 3, Wild 2
Flyers 3, Blackhawks 1
Mammoth 0, Avalanche 1
Flames 1, Oilers 5
Sharks 2, Golden Nights 7
Kraken 3, Kings 2

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

AD

Written by: ABC News

Rate it

Similar posts

Sports News

Volleyball Makes History, But Falls Short of Conference Title

Quarterfinals: Schreiner secured an opening set win, 25-20, closing the frame on a 5-2 run to take a 1-0 lead into the second set. Both teams hit an identical .238, with LeTourneau finishing with 16 kills to 14 for Schreiner in the set. The Mountaineers took a 2-0 lead going […]

todayDecember 22, 2025

AD
0%