iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

New York 129, Milwaukee 122

Denver 120, Golden State 114

Boston 126, LA Lakers 115

Miami 119, Philadelphia 113

Dallas 128, Phoenix 114

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Las Vegas 20, Kansas City 14

Philadelphia 33, NY Giants 25

Baltimore 33, San Francisco 19