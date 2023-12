Scoreboard roundup — 12/27/23

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Toronto 132, Washington 102

Philadelphia 112, Orlando 92

Milwaukee 144, Brooklyn 122

Phoenix 129, Houston 113

Oklahoma City 129, New York 120

Cleveland 113, Dallas 110

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

NY Rangers 5, Washington 1

Florida 3, Tampa Bay 2

New Jersey 4, Columbus 3

Ottawa 4, Toronto 2

Boston 4, Buffalo 1

Pittsburgh 7, N-Y Islanders 0

Minnesota 6, Detroit 3

St. Louis 2, Dallas 1

Carolina 5, Nashville 2

Chicago 2, Winnipeg 1

Arizona 5, Colorado 4

Seattle 2, Calgary 1

Anaheim 5, Vegas 2

Los Angeles 5, San Jose 1

TOP 25 COLLEGE FOOTBALL

Virginia Tech 41, Tulane 20

Southern Cal 42, Louisville 28

Oklahoma St. 31, Texas A&M 23