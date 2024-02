Scoreboard roundup — 2/14/24

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Charlotte 122, Atlanta 99

Orlando 118, New York 100

Miami 109, Philadelphia 104

Boston 136, Brooklyn 86

Indiana 127, Toronto 125

Cleveland 108, Chicago 105

Memphis 121, Houston 113

Dallas 116, San Antonio 93

New Orleans 133, Washington 126

LA Lakers 138, Utah 122

Sacramento 102, Denver 98

Phoenix 116, Detroit 100

LA Clippers 130, Golden State 125

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Winnipeg 1, San Jose 0

Florida 5, Pittsburgh 2

Minnesota 3, Arizona 1

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

UConn 101, DePaul 65

Tennessee 92, Arkansas 63

Auburn 101, South Carolina 61