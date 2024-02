Scoreboard roundup — 2/27/24

AD

(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s sports events:



INTERLEAGUE

Washington 10, Houston 3

Kansas City 4, Colorado 3

L.A. Angels 6, Milwaukee 4

San Diego 6, Kansas City 3

L.A. Dodgers 9, Chicago White Sox 6

Texas 10, Arizona 3

Philadelphia 3, Minnesota 3 Boston 3, St. Louis 3

Seattle 10, San Francisco 10



AMERICAN LEAGUE

Tampa Bay 4, N.Y. Yankees 2

Baltimore 5, Detroit 2

Detroit 6, Toronto 4

Oakland 11, Cleveland 2



NATIONAL LEAGUE

N.Y. Mets 7, Miami 1

Pittsburgh 13, Atlanta 4

Cincinnati 6, Chicago Cubs 6



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Golden State 123, Washington 112

Cleveland 121, Dallas 119

Orlando 108, Brooklyn 81

Atlanta 124, Utah 97

New Orleans 115, New York 92

Boston 117, Philadelphia 99

Minnesota 114, San Antonio 105

Milwaukee 123, Charlotte 85

Detroit 105, Chicago 95

Miami 106, Portland 96

Oklahoma City 112, Houston 95



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Detroit 8, Washington 3

Montreal 4, Arizona 2

Vegas 6, Toronto 2

Florida 3, Buffalo 2

Philadelphia 6, Tampa Bay 2

Winnipeg 4, St. Louis 2

Carolina 3, Minnesota 2

Nashville 4, Ottawa 1

Calgary 4, Los Angeles 2

Colorado 5, Dallas 1

Pittsburgh 4, Vancouver 3

New Jersey 7, San Jose 2



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Houston 67, Cincinnati 59

BYU 76, Kansas 68

Kentucky 91, Mississippi St. 89

San Diego St. 72, San Jose St. 64

Dayton 80, Davidson 66

Utah St. 77, Fresno St. 73