Scoreboard roundup — 2/29/24

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

INTERLEAGUE

Atlanta 5, Minnesota 0

Philadelphia 5, Toronto 0

Baltimore 9, Pittsburgh 8

Atlanta 12, Tampa Bay 9

San Diego 5, Oakland 3

Final Texas 7 Milwaukee 5

Houston, 2, NY Mets 1

Miami 0, NY Yankees 0

AMERICAN LEAGUE

Boston 5, Detroit 2

LA Angels 4, Cleveland 1

Chi White Sox 6, Seattle 5

Chi White Sox 6, Kansas City 1

NATIONAL LEAGUE

Washington 3, St. Louis 1

Arizona 2, San Francisco 1

Colorado 10, Chi Cubs 9

Cincinnati 5, LA Dodgers 4

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Washington 134, LA Lakers 131 (OT)

Milwaukee 111, Charlotte 99

Orlando 115, Utah 107

Brooklyn 124, Atlanta 97

Golden State 110, New York 99

San Antonio 132, Oklahoma City 118

Phoenix 110, Houston 105

Denver 103, Miami 97

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Anaheim 6, San Jose 4

Carolina 4, Columbus 2

NY Islanders 5, Detroit 3

Toronto 4, Arizona 2

Buffalo 3, Tampa Bay 2 (OT)

Boston 5, Vegas 4

Florida 4 Montreal 3 (SO)

Dallas 4, Winnipeg 1

Nashville 6, Minnesota 1

Colorado 5, Chicago 0

Los Angeles 5, Vancouver 1

Seattle 2, Pittsburgh 0

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Saint Mary’s (Cal.) 83, Pepperdine 57

Gonzaga 86, San Francisco 68

Washington St. 75, Southern Cal 72