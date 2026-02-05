AD
Listeners:

Top listeners:

    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

    KERV 1230 AM

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 2/4/26

todayFebruary 5, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Bruins 4, Panthers 5
Blackhawks 0, Blue Jackets 4
Canadiens 5, Jets 1
Wild 6, Predators 5
Sharks 2, Avalanche 4
Red Wings 1, Mammoth 4
Blues 4, Stars 5
Oilers 3, Flames 4
Canucks 2, Golden Knights 5
Kraken 4, Kings 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Nuggets 127, Knicks 134
Timberwolves 128, Raptors 126
Celtics 114, Rockets 93
Pelicans 137, Bucks 141
Thunder 106, Spurs 116
Grizzlies 129, Kings 125
Cavaliers 124, Clippers 91

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

AD

Written by: ABC News

