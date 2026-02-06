AD
Scoreboard roundup — 2/5/26

todayFebruary 6, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 126, Pistons 117
Nets 98, Magic 118
Jazz 119, Hawks 121
Bulls 107, Raptors 123
Hornets 109, Rockets 99
Spurs 135, Mavericks 123
Warriors 101, Suns 97
76ers 115, Lakers 119

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 5, Sabres 2
Islanders 3, Devils 1
Hurricanes 2, Rangers 0
Senators 2, Flyers 1
Predators 2, Capitals 4
Panthers 1, Lightning 6
Kings 1, Golden Knights 4

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

