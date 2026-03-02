AD
Sports News

Scoreboard roundup — 3/1/26

todayMarch 2, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Spurs 89, Knicks 114
Cavaliers 106, Nets 102
Bucks 97, Bulls 120
Timberwolves 117, Nuggets 108
Grizzlies 125, Pacers 106
Trail Blazers 101, Hawks 135
Pistons 106, Magic 92
76ers 98, Celtics 114
Thunder 100, Mavericks 87
Pelicans 117, Clippers 137
Kings 104, Lakers 128

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 0, Penguins 5
Blackhawks 4, Mammoth 0
Jets 1, Sharks 2
Blues 3, Wild 1
Panthers 4, Islanders 5
Flames 2, Ducks 3

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

Similar posts

Sports News

Softball Sweeps Dallas

Game 1:  Schreiner opened the series with a hard-fought Game 1 victory, riding timely hits and a complete-game effort in the circle to secure the win. Offensively, the Mountaineers capitalized on key opportunities despite limited chances. Isabel Moreno sparked the lineup with a 1-for-3 performance and scored one of Schreiner's […]

todayMarch 1, 2026

Sports News

Mountaineers Make Program History at NCAA Division III Region VI ChampionshipsÂ 

Mountaineers Make Program History at NCAA Division III Region VI Championships  The Schreiner University men's wrestling team delivered a historic performance at the NCAA Division III Region VI Championships, recording two individual placers for the first time in the program's NCAA era and finishing with 37 total team points.  The milestone marks a significant […]

todayMarch 1, 2026

