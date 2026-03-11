AD
Sports News

Scoreboard roundup — 3/10/26

todayMarch 11, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Grizzlies 129, 76ers 139
Pistons 138, Nets 100
Wizards 129, Heat 150
Mavericks 112, Hawks 124
Raptors 99, Rockets 113
Suns 129, Bucks 114
Celtics 116, Spurs 125
Bulls 130, Warriors 124
Hornets 103, Trail Blazers 101
Pacers 109, Kings 114
Timberwolves 106, Lakers 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Kings 1, Bruins 2
Sharks 3, Sabres 6
Maple Leafs 1, Canadiens 3
Blue Jackets 5, Lightning 2
Red Wings 3, Panthers 4
Flames 0, Rangers 4
Penguins 4, Hurricanes 5
Islanders 4, Blues 3
Golden Knights 1, Stars 2
Mammoth 0, Wild 5
Ducks 4, Jets 1
Oilers 4, Avalanche 3
Predators 4, Kraken 2

Softball Splits Opening Day Doubleheader

KERRVILLE, Texas — Schreiner University fell in Game One despite a balanced offensive effort, as the Mountaineers collected eight hits and worked three walks but were unable to generate timely runs. Cambryn Holloway led the way offensively, going 1-for-3 with  run, a walk, and an RBI while scoring one run. […]

todayMarch 10, 2026

