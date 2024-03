Scoreboard roundup — 3/11/24

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

INTERLEAGUE

Miami 3, Houston 0

Detroit 3, NY Mets 2

Washington 7, Minnesota 3

NY Yankees 9, Atlanta 8

Cincinnati 5, Cleveland 3

LA Angels 5 San Diego 4

Chi Cubs 5, Texas 1

Seattle 8, San Francisco 3

San Francisco 5, Chi White Sox 4

AMERICAN LEAGUE

Baltimore 11, Toronto 6

Boston 7, Tampa Bay 6

Oakland 6, Kansas City 3

Toronto 6, Baltimore 6

NATIONAL LEAGUE

Philadelphia 9, Pittsburgh 7

St. Louis 12, Miami 8

Colorado 3, Milwaukee 1

LA Dodgers 12 Arizona 1

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Milwaukee 124, L.A. Clippers 117

New Orleans 116, Atlanta 103

Washington 110, Miami 108

Houston 112, Sacramento 104

Indiana 111, Orlando 97

Oklahoma City 124, Memphis 93

Brooklyn 120, Cleveland 101

Philadelphia 79, New York 73

LA Lakers 120, Minnesota 109

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Edmonton 4, Pittsburgh 0

Minnesota 4, Nashville 3 (OT)

Carolina 7, Calgary 2

Final Chicago 7 Arizona 4

Final N-Y Islanders 6 Anaheim 1

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Purdue 78, Wisconsin 70

Illinois 73, Iowa 61

MAJOR LEAGUE SOCCER

D.C. United 0, Cincinnati 0 (Tie)

LA Galaxy 2, Nashville 2 (Tie)

CF Montreal 3, Miami 2