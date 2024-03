Scoreboard roundup — 3/21/24

AD

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

INTERLEAGUE

Atlanta 5, NY Yankees 2

Tampa Bay 6, Philadelphia 5

Houston 9, St. Louis 1

Washington 9, Minnesota 8

NY Mets 10, Detroit 5

Toronto 3, Pittsburgh 2

Seattle 7, Cincinnati 6

AMERICAN LEAGUE

Cleveland 8, Kansas City 5

Chi White Sox 3, Kansas City 3

Boston 3, Baltimore 2

NATIONAL LEAGUE

San Diego 15, LA Dodgers 11

Chi Cubs 5, Colorado 2

San Francisco 7, Milwaukee 6

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Phoenix 128, Atlanta 115

Orlando 121, New Orleans 106

Washington 109, Sacramento 102

Milwaukee 115, Brooklyn 108

Houston 127, Chicago 117

Dallas 113, Utah 97

Denver 113, New York 100

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Vegas 3 Seattle 1

Tampa Bay 4 San Jose 1

St. Louis 5, Ottawa 2

NY Rangers 5, Boston 2

New Jersey 4, Winnipeg 1

Detroit 6, NY Islanders 3

Carolina 3, Philadelphia 2 (OT)

Nashville 3, Florida 0

Edmonton 8, Buffalo 3

Vancouver 4, Montreal 1

Anaheim 4, Chicago 0

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Kansas 93, Samford 89

Iowa St. 82, S. Dakota St. 65

North Carolina 90, Wagner 62

Tennessee 83, St. Peter’s 49

Arizona 85, Long Beach St. 65

Illinois 85, Morehead St. 69

Creighton 77, Akron 60

Oakland 80, Kentucky 76

Oregon 87, South Carolina 73

Gonzaga 86, McNeese St. 65

Duquesne 71, BYU 67

NC State 80, Texas Tech 67

Washington St. 66, Drake 61