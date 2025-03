Scoreboard roundup — 3/24/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Timberwolves 103, Pacers 119

Lakers 106, Magic 118

Raptors 112, Wizards 104

Mavericks 120, Nets 101

76ers 99, Pelicans 112

Bulls 129, Nuggets 119

Bucks 106, Suns 108

Celtics 113, Kings 95

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Canucks 4, Devils 3

Blue Jackets 4, Islanders 3

Wild 0, Stars 3

Red Wings 5, Utah Hockey Club 1

Women’s College Basketball

Illinois 48, Texas 65

Mississippi State 59, USC 96

Michigan State 49, NC State 83

South Dakota 57, UConn 91

Iowa 62, Oklahoma 96

Florida State 71, LSU 101

West Virginia 47, North Carolina 58

Alabama 108, Maryland 111