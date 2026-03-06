AD
Sports News

Scoreboard roundup — 3/5/26

todayMarch 6, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Mavericks 114, Magic 115
Jazz 122, Wizards 112
Nets 110, Heat 126
Warriors 115, Rockets 113
Raptors 107, Timberwolves 115
Pistons 106, Spurs 121
Bulls 105, Suns 103
Lakers 113, Nuggets 120
Pelicans 133, Kings 123

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 2, Rangers 6
Mammoth 3, Flyers 0
Sabres 5, Penguins 1
Panthers 2, Blue Jackets 4
Bruins 3, Predators 6
Lightning 1, Jets 4
Senators 4, Flames 1
Islanders 3, Kings 5

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

