Scoreboard roundup — 4/2/24

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

INTERLEAGUE

Detroit at NY Mets (Postponed)

Milwaukee 3, Minnesota 2

LA Angels 3, Miami 1

Chi White Sox 3, Atlanta 2

Arizona 7, NY Yankees 0

AMERICAN LEAGUE

Kansas City 4, Baltimore 1

Tampa Bay 5, Texas 2

Toronto 2, Houston 1

Cleveland 5, Seattle 2

Boston 5, Oakland 4

NATIONAL LEAGUE

Philadelphia 9, Cincinnati 4

Chi Cubs 12, Colorado 2

St. Louis 5, San Diego 2

LA Dodgers 5, San Francisco 4

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

LA Lakers 128, Toronto 111

Washington 117, Milwaukee 113

Miami 109, New York 99

Philadelphia 109, Oklahoma City 105

Minnesota 113, Houston 106

Cleveland 129, Utah 113

Denver 110, San Antonio 105

Sacramento 109, LA Clippers 95

Golden State 104, Dallas 100

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Pittsburgh 6, New Jersey 3

Buffalo 6, Washington 2

Montreal 5, Florida 3

NY Islanders 2, Chicago 1

Minnesota 3, Ottawa 2

Boston 3, Nashville 0

Anaheim 5, Calgary 3

Vegas 6, Vancouver 3