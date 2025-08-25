AD
Sports News

Scoreboard roundup — 8/24/25

todayAugust 25, 2025

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rockies 0, Pirates 4
Cardinals 2, Rays 7
Astros 2, Orioles 3
Mets 3, Braves 4
Nationals 2, Phillies 3
Royals 10, Tigers 8
Blue Jays 3, Marlins 5
Twins 0, White Sox 8
Giants 4, Brewers 3
Guardians 0, Rangers 5
Cubs 4, Angels 3
Reds 6, Diamondbacks 1
Dodgers 8, Padres 2
Athletics 4, Mariners 11
Red Sox 2, Yankees 7

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Storm 84, Mystics 82
Valkyries 90, Wings 81
Fever 84, Lynx 97

Written by: ABC News

Sports News

Schreiner Adds Offensive Line Expertise

Schreiner University Football Announces Hiring of Cody Zwernemann as Offensive Line Coach KERRVILLE, TEXAS — Schreiner University Football is proud to announce the addition of Cody Zwernemann as its new Offensive Line Coach. Zwernemann brings a wealth of experience and a passion for player development as the Mountaineers continue building their NCAA Division III […]

todayAugust 24, 2025

Sports News

Softball Loses Series VS Trinity

Game 1: Schreiner's offense struggled to generate much momentum, leading to a tough loss. The team only managed to collect 7 hits over the course of the game, but unfortunately, couldn't turn those opportunities into runs, leaving a total of 5 runners stranded on base. Anyssia Mendoza had a strong day […]

todayAugust 24, 2025

