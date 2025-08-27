AD
Sports News

Scoreboard roundup — 8/26/25

todayAugust 27, 2025

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Red Sox 5, Orioles 0
Braves 11, Marlins 2
Rays 0, Guardians 3
Nationals 1, Yankees 5
Twins 7, Blue Jays 5
Phillies 5, Mets 6
Diamondbacks 8, Brewers 9
Royals 5, White Sox 4
Pirates 8, Cardinals 3
Angels 3, Rangers 7
Rockies 6, Astros 1
Padres 7, Mariners 6
Cubs 2, Giants 5
Tigers 6, Athletics 7
Reds 3, Dodgers 6

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Storm 75, Fever 95
Mercury 92, Sparks 84

