    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

  • cover play_arrow

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

  • cover play_arrow

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

  • cover play_arrow

    KERV 1230 AM

  • cover play_arrow

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

  • cover play_arrow

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 9/10/25

todaySeptember 11, 2025

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 3, Rangers 6
Red Sox 4, Athletics 5
Diamondbacks 5, Giants 3
Twins 3, Angels 4
Pirates 1, Orioles 2
Royals 4, Guardians 3
Nationals 3, Marlins 8
Mets 3, Phillies 11
Tigers 11, Yankees 1
Astros 3, Blue Jays 2
Cubs 3, Braves 2
Rays 5, White Sox 6
Reds 2, Padres 1
Cardinals 2, Mariners 4
Rockies 0, Dodgers 9

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Dream 88, Sun 72
 

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

Similar posts

Sports News

Schreiner University Announces first class of Inductees to the The National College Athlete Honor Society (Chi Alpha Sigma)

Schreiner University Athletics Department congratulates the 45 students-athletes that will make up the inaugural class of the National College Athlete Honor Society ( Chi Alpha Sigma). Chi Alpha Sigma was founded in 1996 with purpose to encourage, reward and recognize high academic achievement by student-athletes and their programs. Also, it […]

todaySeptember 8, 2025

