AD
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Go to album
  • cover play_arrow

    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

  • cover play_arrow

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

  • cover play_arrow

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

  • cover play_arrow

    KERV 1230 AM

  • cover play_arrow

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

  • cover play_arrow

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 9/16/25

todaySeptember 17, 2025

Background
share close
AD

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

Braves 6, Nationals 3
Cubs 4, Pirates 1
Guardians 7, Tigers 5
Braves 5, Nationals 0
Athletics 2, Red Sox 1
Padres 3, Mets 8
Blue Jays 6, Rays 5
Angels 2, Brewers 9
Orioles 8, White Sox 7
Yankees 10, Twins 9
Mariners 12, Royals 5
Reds 0, Cardinals 3
Rangers 5, Astros 6
Marlins 6, Rockies 5
Giants 5, Diamondbacks 6
Phillies 9, Dodgers 6

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Dream 60, Fever 77
Aces 83, Storm 86

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

AD

Written by: ABC News

Rate it

Similar posts

AD
0%